Проти братів Тейтів висунули десятки нових обвинувачень, включно зі зґвалтуванням та торгівлею людьми

Лондон офіційно запросив їх екстрадицію через день після того, як американські маршали заарештували братів у Маямі.

Британські прокурори оголосили про десятки нових звинувачень проти Ендрю та Трістана Тейтів, включно зі зґвалтуванням та торгівлею людьми.

Про це пише Politico.

Лондон офіційно запросив їх екстрадицію через день після того, як американські маршали заарештували братів у Маямі.

Реклама

Запит на екстрадицію покаже, чи готовий Вашингтон видати європейському союзнику двох відомих інтернет-блогерів, популярних серед чоловічої аудиторії, – обоє є активними прихильниками президента США Дональда Трампа. Вони мають велику кількість прихильників серед американських правих.

“Америка не виконує брудну політичну роботу за Британію”, – заявив Associated Press адвокат братів Джозеф Макбрайд.

Він назвав обвинувачення проти братів “брудом і наклепом”.

Королівська прокуратура Великої Британії (CPS) у неділю оголосила про нові обвинувачення проти 39-річного Ендрю Тейта у зґвалтуванні, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, нападі, а також у правопорушеннях, пов'язаних із непристойними знімками дітей та екстремальною порнографією. 38-річному Трістану Тейту висунуто нові обвинувачення у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

38 нових звинувачень доповнюють 21 обвинувачення, з якими брати вже стикаються у Сполученому Королівстві. Загальна кількість жертв чоловіків тепер становить сім. Йдеться про злочини, скоєні у період з липня 2010 року по серпень 2017 року.

Брати переїхали до Румунії у 2016 році, їх заарештували там у 2022 році в рамках окремого розслідування сексуальної експлуатації. Вони виїхали до США після того, як минулого року було знято румунську заборону на виїзд.

Тейти, колишні кікбоксери з подвійним громадянством США та Великої Британії, здобули популярність, пропагуючи розкішний спосіб життя, а також своє специфічне уявлення про чоловічі цінності та багатство. Ендрю Тейт раніше називав себе мізогіністом.

Обидва брати заперечують усі звинувачення проти них.