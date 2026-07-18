У Німеччині оголосили про високий рівень терористичної загрози

Таке рішення ухвалили через стрімке збільшення кількості повідомлень і оперативних даних розвідки про потенційні небезпеки.

У Німеччині фіксують серйозне погіршення безпекової ситуації в країні.

Через це влада офіційно підвищила оцінку терористичної загрози до високого рівня, передає «Європейська правда» з посиланням на Welt am Sonntag.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт пояснив, що таке рішення ухвалили через стрімке збільшення кількості повідомлень і оперативних даних розвідки про потенційні небезпеки. Раніше ризики оцінювали як абстрактні, проте нові дані змусили переглянути цей статус.

За словами урядовця, оновлений рівень загрози означає, що тепер у Німеччині можна очікувати на теракти в будь-який момент. Добріндт наголосив, що плани можливих нападів на країну є очевидними. При цьому цілями для зловмисників можуть стати не лише об'єкти критичної інфраструктури, а й державні установи чи окремі громадяни.

На тлі цих викликів міністр наголосив на важливості реформування і посилення роботи спецслужб. Керівництво відомства планує перетворити чинні структури на значно ефективніші розвідувальні органи. Це дозволить силовикам оперативніше реагувати на загрози і налагодити тіснішу взаємодію з міжнародними партнерами.