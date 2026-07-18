Тур американського посла на суперяхті за 450 млн доларів викликав обурення в Італії

Тур присвячений 250-річчю незалежності США та має на меті підтвердити міцність американсько-італійських відносин.

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Посол США в Італії та Сан-Марино Тільман Фертітта

Посол США в Італії, мільярдер Тілман Фертітта, опинився в центрі суперечок через двомісячний дипломатичний тур італійськими приморськими містами на власній суперяхті вартістю 450 млн доларів.

Про це пише Financial Times.

117-метрова яхта Boardwalk відвідує понад десяток прибережних міст Італії, серед яких Палермо, Венеція, Генуя та Трієст. Тур присвячений 250-річчю незалежності США та має на меті підтвердити міцність американсько-італійських відносин.

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Під час подорожі Фертітта, який є власником баскетбольного клубу Houston Rockets, мережі казино Golden Nugget та ресторанної компанії Landry’s, запрошує на борт розкішної яхти політиків, бізнесменів і військових.

На Boardwalk є басейн, майданчик для мінігольфу та вертолітні майданчики.

Перед початком так званої «прибережної дипломатії» минулого місяця посольство США в Римі повідомило, що Фертітта, чиї дідусь і бабуся емігрували до США із сицилійського міста Чефалу, яке він також відвідав під час туру, особисто фінансує подорож яхти.

У заяві посольства йшлося, що ця поїздка дозволить бізнесмену «особисто налагодити зв'язки з жителями узбережжя Італії».

Тур відбувається на тлі того, що багато італійців негативно сприйняли словесні нападки Дональда Трампа на прем'єр-міністерку Джорджу Мелоні, яка раніше вважалася однією з його найближчих союзниць.

Водночас найбільше обурення викликала масштабна операція із забезпечення безпеки посла та його яхти. Вона включає спеціальне морське патрулювання із залученням катерів і вертольотів берегової охорони, фінансової поліції та портових служб Італії.

У п'ятницю депутатка парламенту від альянсу «Зелені — Ліві» Луана Занелла порушила це питання в парламенті і розкритикувала тур Фертітти на його «гігантській, ультрарозкішній» яхті, назвавши його не більше ніж «дипломатичною відпусткою», витрати за яку несе італійська держава.

Заступник міністра підприємництва та промисловості Валентино Валентіні не назвав вартість операції із забезпечення безпеки, однак зазначив, що відповідно до Віденської конвенції Італія зобов'язана гарантувати безпеку, свободу пересування та гідність усіх іноземних дипломатичних представників, за потреби забезпечуючи їм спеціальну охорону.

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За його словами, Фертітту визнано особою підвищеного ризику, яка має право на винятковий рівень охорони першої категорії упродовж усього перебування в країні.

Валентіні також пояснив, що яхта Boardwalk підлягає охороні, оскільки виконує одночасно функції тимчасової резиденції посла, транспортного засобу та місця проведення офіційних зустрічей.

Сам Фертітта та посольство США в Римі публічно не коментували критику.

Представник американського посольства лишеподякував італійській владі «за підтримку та співпрацю під час дипломатичного туру посла Фертітти».

Візит Фертітти збігся зі щорічним фестивалем Реденторе у Венеції, який відзначає завершення спустошливої епідемії чуми 1576 року. Яхта Boardwalk має пришвартуватися саме в місці, яке традиційно є одним із найкращих громадських майданчиків для спостереження за святковим феєрверком.

Водночас один із представників Міністерства закордонних справ Італії заявив, що тур суперяхти фактично перетворився на «круїз дружби та гарного настрою», який допомагає продемонструвати особисту прихильність американського посла до Італії після непростого періоду у двосторонніх відносинах.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Financial Times зазначив, що Фертітта відіграє важливу роль як посередник між урядом Джорджі Мелоні та адміністрацією Дональда Трампа.

За словами Таяні, посол реагує на занепокоєння Рима «активно, чутливо і, насамперед, послідовно конструктивно».