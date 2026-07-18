​Масштабна лісова пожежа спалахнула на колишньому військовому полігоні у Німеччині

Рятувальникам суворо заборонено підходити до вогню ближче ніж на кілометр.

Площа лісової пожежі на території національного парку Мюріц в німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія продовжує збільшуватися.

Вогонь охопив уже близько 360 гектарів на колишньому військовому полігоні, де зараз працюють сотні рятувальників, передає Zdfheute.

Попри складність ситуації, міністр охорони навколишнього середовища регіону запевнив, що екстрені служби повністю контролюють обстановку, тому режим надзвичайного стану вводити не планують.

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Головною проблемою для рятувальників залишається велика кількість старих боєприпасів і танкових снарядів великого калібру, які досі лежать у землі колишнього полігону. Через високу температуру на території постійно лунають вибухи. Рятувальникам суворо заборонено підходити до вогню ближче ніж на 1000 метрів. За словами голови місцевого округу Томаса Мюллера, якби не ця небезпека, пожежу вже давно згасили б, адже лісники змогли б зайти всередину лісу. Зараз пожежники змушені стримувати полум'я лише ззовні, використовуючи спеціальні кругові розбризкувачі для поливу.

Для приборкання стихії залучили вертольоти Бундесверу, які ефективно скидають воду на осередки займання. Крім того, на місці працює спеціальний автомобіль радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. Він перевіряє повітря на наявність токсичних речовин, зокрема, фосфору з боєприпасів, проте влада запевняє, що загрози для здоров'я людей немає.

Через близькість вогню із сусіднього населеного пункту евакуйовують жителів.

Причину виникнення пожежі досі з'ясовують, а самі роботи з ліквідації вогню триватимуть ще кілька днів.