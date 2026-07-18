Внаслідок іранської атаки в Йорданії загинули двоє американських військових, ще один зник безвісти

Після цього інциденту загальна кількість загиблих американських військових у нинішньому конфлікті зросла до 16.

Двоє американських військовослужбовців загинули, ще один вважається зниклим безвісти після іранської атаки із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по території Йорданії. Про це повідомляє BBC News із посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними CENTCOM, під час відбиття удару чотирьох американських військових евакуювали до лікарень у Йорданії, однак згодом їх виписали. Військовослужбовці, які отримали легкі поранення, повернулися до виконання обов’язків.

Імена загиблих у Пентагоні не розкривають. У CENTCOM заявили, що додаткову інформацію, зокрема особи військових, оприлюднять лише після повідомлення їхніх родин.

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Водночас йорданські військові повідомили, що в ніч на п’ятницю перехопили десять іранських ракет, які увійшли до повітряного простору країни. Про руйнування не повідомлялося.

Іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив, що під час атаки нібито знищив щонайменше два американські винищувачі на авіабазі Аль-Азрак у Йорданії. У CENTCOM не стали коментувати ці твердження.

Як зазначає BBC News, після цього інциденту кількість загиблих американських військових у нинішньому конфлікті зросла до 16. Раніше цього місяця загиблим також було офіційно визнано пілота ВМС США, який зник безвісти.

На тлі загострення бойових дій США вже сьому ніч поспіль завдають ударів по території Ірану після того, як президент Дональд Трамп оголосив тимчасове перемир’я «завершеним». За даними іранських державних ЗМІ, за останні три тижні внаслідок американських ударів загинули щонайменше 50 людей, понад 500 дістали поранення.

Попередня домовленість між Вашингтоном і Тегераном про припинення війни, укладена в червні, фактично припинила діяти менш ніж за місяць після підписання. Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що «неодноразові порушення» угоди з боку США довели «повну ненадійність» американських гарантій.