Іран оголосив про вихід із мирних угод із США після серії взаємних обстрілів

Тепер Тегеран зосереджений лише на обороні своєї країни.

Заступник міністра закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран призупиняє виконання всіх зобов'язань за угодою зі США.

Цей меморандум про взаєморозуміння свого часу зупинив тижні боїв і дав старт дипломатичним переговорам. Проте постійні обміни ударами між військовими США та Ірану повністю зруйнували домовленості, передає CNN.

«Ми вели переговори. На жаль, саме американці вдалися до агресивних дій, чим порушили власні зобов'язання. Через це ми повністю зупинили виконання наших договірних зобов'язань і фактично більше їх не дотримуємося», — повідомив іранський посадовець і додав, що тепер Тегеран зосереджений лише на обороні своєї країни.

Такий крок остаточно засвідчив провал мирного процесу, який намагалися координувати Катар і Пакистан як посередники. Раніше президент США Дональд Трамп констатував завершення перемир'я, реагуючи на атаку іранського дрона на судно в Ормузькій протоці.

Повну відсутність планів повертатися за стіл переговорів підтвердив і речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

Водночас верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї назвав підпис Трампа під документами «нікчемним і ненадійним» через постійні порушення умов меморандуму з боку Білого дому.