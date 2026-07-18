У французькому регіоні за тиждень спеки у червні померли майже 3000 людей

Переважно це були люди віком понад 65 років.

Люди купаються у Сені під час спеки в Парижі,

Під час хвилі спеки наприкінці червня смертність у французькому регіоні Іль-де-Франс більш ніж удвічі перевищила звичайний рівень. Загалом за тиждень було зареєстровано майже 3 000 смертей. Переважно це були літні люди.

Як пише Le Monde, про це повідомило французьке агентство громадського здоров'я Santé publique France (SPF).

За даними агентства, між 22 і 28 червня зафіксовано надмірну смертність на рівні 122%, що відповідає 1 565 додатковим смертям порівняно з очікуваною кількістю померлих», – йдеться у звіті SPF.

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Це найточніші на сьогодні дані про наслідки червневої спеки для регіону Парижа. За масштабами смертності ця хвиля спеки виявилася навіть серйознішою за катастрофічну спеку 2003 року, яка донедавна вважалася безпрецедентною.

На початку липня Santé publique France вже оприлюднило перші оцінки, згідно з якими по всій Франції хвиля спеки призвела до понад 2 000 додаткових смертей, що відповідало приблизно 30-відсотковому зростанню смертності на національному рівні та понад 62-відсотковому — в Іль-де-Франс.

Однак ці дані були неповними, оскільки базувалися лише на електронних свідоцтвах про смерть. Нові оцінки є значно точнішими, адже враховують також паперові документи. Крім того, цього разу смертність порівнюється не з попереднім тижнем, а зі звичайним очікуваним рівнем смертності.

Внаслідок цього оцінка змінилася: якщо раніше йшлося про зростання приблизно на дві третини, то тепер встановлено, що смертність перевищила нормальний рівень більш ніж удвічі.

Переважно це були люди віком понад 65 років – на них припало 82,4% усіх смертей.