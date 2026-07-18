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Медіаспільнота США занепокоєння намірами Трампа позбавляти ліцензій телеканали

Керівництво Федеральної комісії зі зв'язку розслідує деякі рішення материнської компанії NBC — Comcast, а також достроково викликало на перевірку ліцензії восьми телестанцій, які належать компанії ABC. 

Медіаспільнота США занепокоєння намірами Трампа позбавляти ліцензій телеканали
президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Погрози Дональда Трампа позбавити ліцензій провідні телевізійні мережі США перетворилися для американських медіа зі звичайних політичних гасел на реальну загрозу. 

Черговим поштовхом до скандалу стала заява президента на адресу телеканалів NBC та ABC, які відмовилися транслювати у прямому ефірі його виступ у Білому домі, присвячений безпеці виборів, пише Politico

Трамп звинуватив журналістів у причетності до змови, підтримці радикальних лівих сил і приховуванні корупції, зажадавши відкликати їхні ліцензії.

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На відміну від першого президентського терміну Трампа, коли республіканське керівництво Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) відкидало подібні політичні розправи, нинішній голова відомства Брендан Карр активно реагує на незадоволення лідера США. Карр уже розпочав розслідування щодо різноманітних практик материнської компанії NBC — Comcast, а також достроково викликав на перевірку ліцензії восьми телестанцій, які належать компанії ABC. 

Це рішення викликало серйозне занепокоєння серед експертів, адже зазвичай термін дії цих ліцензій спливає не раніше 2028 року. Консервативні союзники Трампа закликають комісію діяти рішуче і закрити канали, тоді як самі телемережі активно захищаються у юридичному полі.

Телевізійні мережі традиційно мають право самостійно вирішувати, чи транслювати виступи лідерів держави наживо, і часто відмовляли у цьому президентам від обох партій. Окрему тривогу викликає те, що Карр публічно відмовився від традиційного принципу незалежності FCC від рішень Білого дому, підтримавши розширення повноважень Трампа щодо звільнення керівників подібних відомств.

Представники Демократичної партії США і опозиційні члени комісії вже виступили із критикою таких кроків, назвавши їх відвертою спробою залякування мовників за звичайні редакційні рішення. Вони закликали голову FCC чітко заявити, що відомство не перетвориться на інструмент для політичної помсти. 

Наразі ABC має час до 5 серпня, щоб надати свої заперечення на петиції консерваторів щодо скасування ліцензій. Попри тиск на медіа, більшість юристів сумніваються, що американські суди підтримають позбавлення каналів ліцензій, навіть якщо регулятор спробує завуалювати це рішення під інші юридичні причини.

  • Торік президент США під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One заявив, що варто відбирати ліцензії у телевізійних мереж, які його постійно критикують.
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