У Ботсвані заявили про зростання вербування громадян на війну Росії проти України

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Міністерство закордонних справ Ботсвани заявило про стрімке зростання кількості громадян, яких вербують для участі у війні Росії проти України. Людей заманюють фальшивими пропозиціями роботи за кордоном, після чого примушують воювати на боці РФ.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву МЗС Ботсвани.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що дедалі більше громадян країни стають жертвами шахрайських схем, які закінчуються їхнім потраплянням до зони бойових дій.

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"Кількість громадян Ботсвани, яких вводять в оману такими пропозиціями, зростає з тривожною швидкістю", – йдеться у заяві.

МЗС закликало громадян ретельно перевіряти будь-які пропозиції працевлаштування за кордоном і не погоджуватися на сумнівні вакансії без перевірки їхньої достовірності.

Також у відомстві повідомили, що регулярно отримують звернення від громадян Ботсвани, які вже перебувають на передовій.

"Ми продовжуємо отримувати болісні дзвінки від громадян Ботсвани, які вже перебувають на передовій і розповідають про небезпечні умови, з якими вони стикаються", – зазначили в МЗС.

За даними Bloomberg, у низці африканських країн, зокрема в Кенії та Південно-Африканській Республіці, вже затримували людей, яких підозрюють у вербуванні африканців для участі у війні на боці Росії.

Раніше некомерційна організація Inpact, яка реалізує програму All Eyes On Wagner, повідомляла, що станом на лютий щонайменше 316 громадян африканських країн загинули, воюючи проти України.

За даними організації, багато з них не мали достатньої військової підготовки або взагалі не мали бойового досвіду.