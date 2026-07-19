Через російську атаку у Запоріжжі двоє людей поранені

У Запоріжжі внаслідок масованого російського удару БпЛА постраждали 2 людини, пожежі виникли на кількох об1єктах.

Про це повідомляє ДСНС України.

"За кількома локаціями горіли складське приміщення меблевої фабрики, адмінбудівля, склад і цех підприємства, навчальний корпус одного із вищих навчальних закладів, покрівля житлового будинку, господарчі споруди та гаражі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні житлові будинки та будівлі, розташовані поруч", – ідеться у повідомленні.

Гасіння пожеж ускладнювалося постійними загрозами повторних ударів. Рятувальники були вимушені переходити в укриття задля безпеки.

Наразі усі пожежі ліквідовані. Постраждалим надається необхідна допомога, їх кількість уточнюється. На місцях працювали усі екстрені служби.