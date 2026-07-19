Командувачі ВМС і ДШВ закликали українців вірити у ЗСУ, а не розхитувати єдність під час війни

"Підбурення людей під час війни розколює наше суспільство і грає на руку ворогові".

Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа закликав українців довіряти Силам оборони та не піддаватися спробам розколоти суспільство.

Про це командувач ВМС написав у своєму зверненні.

За словами Неїжпапи, він служить українському народові вже 34 роки та був причетний до перших бойових застосувань безпілотників Bayraktar на морському напрямку, а також до прийняття на озброєння українських протикорабельних ракетних комплексів "чНептун».

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Він зазначив, що Військово-морські сили стали одними з перших, хто почав активно використовувати морські та повітряні безпілотники, завдяки чому вдалося знищити значну кількість кораблів і стратегічних об'єктів противника.

Командувач наголосив, що Збройні сили України постійно реформуються, удосконалюють свої підходи та адаптуються до сучасних викликів війни.

"Сумніви у Збройних Силах України під час війни є неприпустимими. ЗСУ чи не єдина інституція, що твердо стоїть на ногах, незважаючи ні на що", – зазначив він.

За словами Неїжпапи, російські війська не змогли реалізувати жодного зі своїх стратегічних планів, а українські військові продовжують знищувати важливі об'єкти ворога та звільняти українські території.

Також командувач вважає, що оцінювати діяльність Головнокомандувача ЗСУ має право лише Президент України як Верховний Головнокомандувач.

"Підбурення людей під час війни розколює наше суспільство і грає на руку ворогові", – наголосив він.

Також командувач ВМС звернувся до українців із закликом зберігати єдність та підтримувати українських захисників.

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"Вірте у Сили оборони і у нашу Перемогу!" – підсумував Неїжпапа.

Допис з закликом до єдності від імені командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола опублікували і на сторінці ДШВ.

«Особливо прикро чути безапеляційні оцінки від людей, які ніколи не віддавали бойових наказів, не брали на себе відповідальності за життя і здоров’я підпорядкованого особового складу та не ухвалювали рішень, від яких залежить доля підрозділу. Той, хто не відчував цієї відповідальності, не має морального права огульно засуджувати найвище військове командування - людей, які від початку війни разом із військом несуть її тягар, ухвалюють надзвичайно складні рішення та відповідають за них не словами, а власною честю, долею і життям», – сказав він.

Контекст

Після звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони в Україні розпочалися акції протесту. Спочатку їхні учасники виступали проти кадрового рішення президента, однак згодом серед вимог почали лунати заклики до оновлення військового керівництва, зокрема до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сам Федоров раніше публічно заявляв про розбіжності із Сирським. Під час пресконференції заявив, що Сирський блокував його реформи Міністерства оборони та не підтримував зміну підходів до ведення війни.