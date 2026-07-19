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Сили оборони уразили два російські танкери, плавучий кран та ворожий ЗРК "Бук"

Також уражено автомобільний міст у районі Новоекономічного Донецької області.

Сили оборони уразили два російські танкери, плавучий кран та ворожий ЗРК "Бук"
Сили оборони уразили два російські танкери
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 19 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Уражено два танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в акваторії Азовського моря.

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Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації. 

Плавучі крани забезпечують виконання портових робіт, навантаження й розвантаження вантажів, а також підтримують функціонування морської логістики армії РФ.

Також уражено зенітний ракетний комплекс "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області.

На ТОТ Донеччини уражено автомобільний міст у районі Новоекономічного, який противник використовує для військової логістики.

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