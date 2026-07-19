Сили оборони уразили два російські танкери, плавучий кран та ворожий ЗРК "Бук"

У ніч на 19 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Уражено два танкери в акваторії Чорного моря, а також плавучий кран в акваторії Азовського моря.
Танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил російської федерації.
Плавучі крани забезпечують виконання портових робіт, навантаження й розвантаження вантажів, а також підтримують функціонування морської логістики армії РФ.
Також уражено зенітний ракетний комплекс "Бук" у районі Зеленопілля Запорізької області.
На ТОТ Донеччини уражено автомобільний міст у районі Новоекономічного, який противник використовує для військової логістики.
- У ніч на 19 липня ударні безпілотники атакували три нафтобази у місті Михайловськ Ставропольського краю Росії. Після ударів на об'єктах спалахнули масштабні пожежі.