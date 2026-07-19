Генштаб: армія РФ продовжує тиск на Покровському та Констянтинівському напрямках фронту

За минулу добу на фронті відбулося 249 боєзіткнень.

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Розпочалася 1607-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосував три ракети, здійснив 99 авіаційних ударів, скинувши 311 керованих авіабомб.

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Крім того, застосував 10 968 дронів-камікадзе та здійснив 3552 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 43 — із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, п’ять районів зосередження живої сили, сім пунктів управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 11 боєзіткнень із противником, агресор завдав трьох авіаударів, скинув дев’ять авіабомб, здійснив 36 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького, Хатнього та в районі Стариці й Приліпки.

На Куп’янському напрямку противник здійснив одну наступальну дію у напрямку Радьківки.

На Лиманському напрямку противник 14 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Новоселівки та у бік Лимана, Дробишевого й Озерного.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 28 разів у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили 12 атак у бік Малинівки, Юрківки та в районах населених пунктів Новомаркове, Пазено, Никифорівка.

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На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Шахове та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Довга Балка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Білицького, Сергіївки, Новопідгородного, Мирного, Кучерів Яру.

На Олександрівському напрямку ворог двічі атакував у бік Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили п’ять атак у бік Гіркого, Добропілля та Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили шість спроб противника просунутися вперед у районі Малих Щербаків, Білогір’я, Степового та Плавнів.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний спротив на всіх ділянках фронту.