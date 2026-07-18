Зеленський анонсував Ставку на понеділок: обговорять постачання зброї та забезпечення фронту

Зокрема, йтиметься про далекобійну артилерію та наземними роботизованими комплексами.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в понеділок відбудеться засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому розглянуть питання постачання озброєння та забезпечення українських військових.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні 18 липня.

За словами президента, раніше він провів детальну розмову з командирами корпусів, які воюють на найбільш напружених ділянках фронту — зокрема на Покровському, Олександрівському, Запорізькому та Харківському напрямках.

Реклама

Зеленський наголосив, що на засіданні Ставки розглянуть питання забезпечення військ озброєнням, зокрема далекобійною артилерією та наземними роботизованими комплексами (НРК).

«Те, що необхідно по постачанню, по зброї, по далекобійній артилерії та НРК, – все буде на Ставці вже в понеділок», – сказав президент.

Окремо він повідомив, що заслухав проблемні питання у взаємодії між військовими та іншими структурами на місцях. За словами Зеленського, найближчим часом будуть ухвалені рішення, зокрема щодо обов'язків обласної та місцевої влади із забезпечення підрозділів та організації необхідної комунікації.

Президент також зазначив, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами для виконання домовленостей щодо постачання ракет та інших спеціальних видів озброєння.