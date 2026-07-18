Зеленський обговорив із командирами корпусів ситуацію на фронті та потребу в далекобійній артилерії

Обговорили ситуацію на Слов'янському, Покровському, Олександрівському, Харківському та інших напрямках.

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Президент України Володимир Зеленський разом із заступником керівника ОП Павлом Палісою провів чергову нараду з командирами корпусів, які нині обороняють найскладніші ділянки фронту.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

До обговорення долучилися командири 8-го корпусу ДШВ Дмитро Волошин, 10-го армійського корпусу Артем Богомолов, 11-го армійського корпусу Олексій Майстренко, 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Ласійчук, 20-го армійського корпусу Святослав Заїць та 17-го армійського корпусу Ярослав Сидоров.

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За словами президента, під час зустрічі обговорили ситуацію на Слов'янському, Покровському, Олександрівському, Харківському та інших напрямках.

"Обговорили характер і особливості ведення бойових дій на фронті, зокрема Словʼянському, Покровському, Олександрівському, на Харківщині та інших багато в чому важких напрямках", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що командири позитивно оцінили програму справедливого розподілу особового складу між бойовими бригадами, яка діє з грудня.

Окрему увагу приділили забезпеченню військ озброєнням, проведенню ротацій, захисту української логістики та знищенню логістичних маршрутів російської армії.

"Потрібно більше далекобійної артилерії – снарядів 155-го калібру. Визначили, які додаткові засоби для мідлстрайків мають бути поставлені. Будемо говорити з виробниками й усіма, хто забезпечує постачання, про додаткові можливості", – наголосив глава держави.

Також Зеленський підкреслив, що одним із пріоритетів залишається нарощування виробництва та постачання наземних роботизованих комплексів.

Учасники наради обговорили оперативну обстановку на фронті, плани російських військ і перспективи активної оборони України. Президент окремо подякував командирам за пропозиції щодо вдосконалення технічних засобів, розвитку власного виробництва та покращення забезпечення військ.