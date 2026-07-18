У Херсоні через російський обстріл виникли перебої з газопостачанням

Російські війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі Херсонської громади. Внаслідок чергового обстрілу у частині Дніпровського району можливі перебої з газопостачанням.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
"Російські терористи невпинно атакують критичну інфраструктуру нашої громади. Внаслідок чергового ворожого обстрілу в частині Дніпровського району можливі перебої з газопостачанням. Прошу поставитися до ситуації з розумінням", – зазначив він.
- Уранці 18 липня російські війська атакували дроном цивільну автівку у Корабельному районі Херсона. Через повторні удари постраждала літня жінка. У Дніпровському районі також є поранена.