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У Херсоні через російський обстріл виникли перебої з газопостачанням

Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

У Херсоні через російський обстріл виникли перебої з газопостачанням
Фото: Wikimapia

Російські війська продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі Херсонської громади. Внаслідок чергового обстрілу у частині Дніпровського району можливі перебої з газопостачанням.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

"Російські терористи невпинно атакують критичну інфраструктуру нашої громади. Внаслідок чергового ворожого обстрілу в частині Дніпровського району можливі перебої з газопостачанням. Прошу поставитися до ситуації з розумінням", – зазначив він.

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