Ворог вдарив по локомотиву та пасажирських вагонах на Запоріжжі

Люди не постраждав.

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Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Російська армія атакувала локомотив та пасажирські вагони у Запорізькій області. Люди не постраждали.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

«Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільну залізничну інфраструктуру. Подвійний удар по локомотиву та пасажирських вагонах поїзду на Запоріжжі», – написав він.

Завдяки роботі моніторингової групи всіх пасажирів й працівників оперативно перевели у безпечне місце. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі

«Росія свідомо продовжує бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей та порушити роботу транспортної системи», – додав Калашник.