Ворог вдарив по локомотиву та пасажирських вагонах на Запоріжжі

Російська армія атакувала локомотив та пасажирські вагони у Запорізькій області. Люди не постраждали.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
«Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільну залізничну інфраструктуру. Подвійний удар по локомотиву та пасажирських вагонах поїзду на Запоріжжі», – написав він.
Завдяки роботі моніторингової групи всіх пасажирів й працівників оперативно перевели у безпечне місце. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
«Росія свідомо продовжує бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей та порушити роботу транспортної системи», – додав Калашник.