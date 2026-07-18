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Ворог вдарив по локомотиву та пасажирських вагонах на Запоріжжі

Люди не постраждав.

Ворог вдарив по локомотиву та пасажирських вагонах на Запоріжжі
Наслідки російської атаки
Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Російська армія атакувала локомотив та пасажирські вагони у Запорізькій області. Люди не постраждали. 

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. 

«Росія продовжує цілеспрямовані атаки на цивільну залізничну інфраструктуру. Подвійний удар по локомотиву та пасажирських вагонах поїзду на Запоріжжі», – написав він. 

Завдяки роботі моніторингової групи всіх пасажирів й працівників оперативно перевели у безпечне місце. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі
Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України
Наслідки російського обстрілу на Запоріжжі

«Росія свідомо продовжує бити по цивільній інфраструктурі, намагаючись залякати людей та порушити роботу транспортної системи», – додав Калашник. 

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