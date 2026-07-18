Зеленський підтвердив удари по цілях на трьох напрямках в Росії, на ТОТ та у морі

Уражені логістичні та нафтовий обʼєкти, були уражені цілі у Азовському та Чорному морях.

Сьогодні українські оборонці атакували цілі на трьох напрямках Росії, на тимчасово окупованих територіях та у морях.

Про це у телеграмі написав український президент Володимир Зеленський.

«Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі», – йдеться у його повідомленні.

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Зокрема, у відповідь на російські удари по нукраїнській цивільній інфраструктурі, містах і громадах були уражені два значні логістичні обʼєкти – у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту. Вони були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Також уражено нафтовий обʼєкт.

Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому Криму.

Президент подякував воїнам СБС, ССО, ЗСУ, СБУ та ГУР – кожному підрозділу Сил оборони України за влучне та злагоджене виконання завдань.