Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський підтвердив удари по цілях на трьох напрямках в Росії, на ТОТ та у морі

Уражені логістичні та нафтовий обʼєкти, були уражені цілі у Азовському та Чорному морях.

Зеленський підтвердив удари по цілях на трьох напрямках в Росії, на ТОТ та у морі
Дим у Росії
Фото: Astra

Сьогодні українські оборонці атакували цілі на трьох напрямках Росії, на тимчасово окупованих територіях та у морях. 

Про це у телеграмі написав український президент Володимир Зеленський. 

«Сьогодні наші далекобійні санкції спрацювали на трьох напрямках на російській території, а також на тимчасово окупованій нашій землі та у морі», – йдеться у його повідомленні. 

Реклама

Зокрема, у відповідь на російські удари по нукраїнській цивільній інфраструктурі, містах і громадах були уражені два значні логістичні обʼєкти – у Московському й Тамбовському регіонах, на відстані понад 500 і близько 700 кілометрів від лінії фронту. Вони були задіяні агресором для забезпечення поставок підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів та навігаційного обладнання. Також уражено нафтовий обʼєкт. 

Крім того, українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторії Азовського моря та в Чорноморській акваторії і в тимчасово окупованому Криму.

 

Президент подякував воїнам СБС, ССО, ЗСУ, СБУ та ГУР – кожному підрозділу Сил оборони України за влучне та злагоджене виконання завдань. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies