Росія вночі атакувала Україну 90 ударними БпЛА та сімома ракетами різних типів

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Уночі 18 липня російські війська атакували Україну сімома ракетами різних типів та 90 ударними дронами. Основинй напрямок удару – Одещина.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 18 липня (з 18:00 17 липня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, двома протикорабельними ракетами Онікс із ТОТ АР Крим, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 90 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Основний напрямок удару – Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!