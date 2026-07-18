У Польщі соцопитування вперше показали перевагу тих, хто проти прийому українських біженців

Опитування громадської думки у Польщі вперше за час російсько-української війни з 2014 року демонструє негативне ставлення до надання притулку українським біженцям.

Як пише RMF24, 52% респондентів заявили, що вони проти того, щоб приймати українців. 42% підтримують надання захисту переселенцям з України. 54% називають допомогу нашим співвітчизникам надмірною, лише 3% дорікають владі за недостатню підтримку біженців. 87% згодні з нещодавніми обмеженнями доступу українців до медичних послуг без сплати страхових внесків.

Пік підтримки українських біженців припав на початок повномасштабної війни, коли 94% поляків були за те, щоб розміщувати в країні тих, хто залишив домівки через російське вторгнення. Із середини 2023 року спостерігається тенденція до скорочення суспільної підтримки українців. За останні пів року кількість тих, хто виступає на підтримку захисту для біженців, зменшилась на 6%.

Свою роль зіграла і антиукраїнська риторика, до якої вдалася польська влада останніми тижнями на тлі конфлікту щодо історичної оцінки Волинської трагедії та ролі в ній УПА.