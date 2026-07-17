Зеленський призначив Поклада в.о. голови СБУ

Володимир Зеленський призначив виконувача обов’язків голови Служби безпеки України.
Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави.
Наразі обов’язки буде виконувати перший заступник Олександр Поклад.
«Першому заступнику Голови Служби безпеки України Покладу Олександру Валентиновичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України», - ідеться в тексті указу.
- Напередодні Зеленський доручив начальнику Центру спецоперацій "А", т.в.о. голови Служби безпеки України Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов'язки міністра оборони після того, як