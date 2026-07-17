Росіяни вдарили по Харкову: відомо про 9 постраждалих (оновлено)

Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова. Є постраждалі.
Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За оновленими даними, вже 9 людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу, серед них двоє дітей. Медики надають необхідну допомогу.
Також внаслідок атаки спалахнув цивільний автомобіль.
"Екстрені служби працюють в посиленому режимі", - повідомили в ОВА.
- Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: поранені двоє дітей та чоловік. Серед постраждалих 8-річний хлопчик та 16-річна дівчина.