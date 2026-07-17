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Росіяни вдарили по Харкову: відомо про 9 постраждалих (оновлено)

Внаслідок атаки спалахнула цивільна автівка.

Росіяни вдарили по Харкову: відомо про 9 постраждалих (оновлено)
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За оновленими даними, вже 9 людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу, серед них двоє дітей. Медики надають необхідну допомогу.

Також внаслідок атаки спалахнув цивільний автомобіль.

"Екстрені служби працюють в посиленому режимі", - повідомили в ОВА.

  • Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: поранені двоє дітей та чоловік. Серед постраждалих 8-річний хлопчик та 16-річна дівчина.
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