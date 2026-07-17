Росіяни вдарили по Харкову: відомо про 9 постраждалих (оновлено)

"Екстрені служби працюють в посиленому режимі", - повідомили в ОВА.

За оновленими даними, вже 9 людей постраждали внаслідок ворожого обстрілу, серед них двоє дітей. Медики надають необхідну допомогу.

Про це повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов .

Росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова. Є постраждалі.

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