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На Дніпропетровщині через обстріли РФ постраждали десятеро людей

Ворог майже 40 разів атакував чотири райони області.

На Дніпропетровщині через обстріли РФ постраждали десятеро людей
наслідки російських обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня ворог майже 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Десятеро людей поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпровському районі через російські обстріли пошкоджений склад логістичної компанії. 

На Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадах. Понівечені інфраструктура, багатоквартирний будинок, рейсові автобуси та приватні оселі. Поранень дістали дев'ятеро людей. 

У Криворізькому районі під ударом була Зеленодольська громада. Зайнялися пожежі. Пошкоджені автомобілі. Постраждала одна людина. 

На Синельниківщині потерпали райцентр, Васильківська та Петропавлівська громади. Понівечені приватні будинки й інфраструктура.

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