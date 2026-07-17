Справа про вибухи у Вишневому: топменеджеру Укроборонпрому обрали запобіжний захід

Соломʼянський суд Києва обрав запобіжний захід гендиректору оборонного підприємства, якого підозрюють у службовій недбалості.
Суд призначив йому тримання під вартою до 14 вересня без права внесення застави, передає «Суспільне».
Наразі судді обирають запобіжний захід другому фігуранту справи - заступнику директора з виробництва.
Судове засідання провели у закритому режимі. На цьому наполягали і прокурори, і адвокати підозрюваного через загрозу витоку секретної інформації
- 6 липня через російський обстріл сталася детонація у Вишневому на Київщині.
- Згодом жителів попередили про загрозу повторної детонації, місцева влада почала організовувати евакуацію жителів.
- Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для підтримки громади Вишневого Київської області.
- Згодом Володимир Зеленський заявив, що відомі імена посадовців Укроборонпрому, з вини яких сталася трагедія у Вишневому. Президент повідомив, що керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, рішенню Ставки та посадовим інструкціям.
- Трагедія забрала життя дев'яти людей, ще 18 були поранені. Слідство встановило, що керівництво розмістило боєприпаси у непридатних ангарах поруч із житловими будинками та без жодних дозволів.