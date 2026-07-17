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Справа про вибухи у Вишневому: топменеджеру Укроборонпрому обрали запобіжний захід

Чекає на «запобіжку» заступник директора з виробництва.

Справа про вибухи у Вишневому: топменеджеру Укроборонпрому обрали запобіжний захід
Рятувальники на місці російської атаки у Вишневому
Фото: ДСНС

Соломʼянський суд Києва обрав запобіжний захід гендиректору оборонного підприємства, якого підозрюють у службовій недбалості. 

Суд призначив йому тримання під вартою до 14 вересня без права внесення застави, передає «Суспільне»

Наразі судді обирають запобіжний захід другому фігуранту справи - заступнику директора з виробництва.

Судове засідання провели у закритому режимі. На цьому наполягали і прокурори, і адвокати підозрюваного через загрозу витоку секретної інформації 

  • 6 липня через російський обстріл сталася детонація у Вишневому на Київщині.
  • Згодом жителів попередили про загрозу повторної детонації, місцева влада почала організовувати евакуацію жителів.
  • Кабмін доручив відповідальним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення 3,04 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для підтримки громади Вишневого Київської області.
  • Згодом Володимир Зеленський заявив, що відомі імена посадовців Укроборонпрому, з вини яких сталася трагедія у Вишневому. Президент повідомив, що керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, рішенню Ставки та посадовим інструкціям. 
  • Трагедія забрала життя дев'яти людей, ще 18 були поранені. Слідство встановило, що керівництво розмістило боєприпаси у непридатних ангарах поруч із житловими будинками та без жодних дозволів.
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