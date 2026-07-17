Справа про вибухи у Вишневому: топменеджеру Укроборонпрому обрали запобіжний захід

Чекає на «запобіжку» заступник директора з виробництва.

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Соломʼянський суд Києва обрав запобіжний захід гендиректору оборонного підприємства, якого підозрюють у службовій недбалості.

Суд призначив йому тримання під вартою до 14 вересня без права внесення застави, передає «Суспільне».

Наразі судді обирають запобіжний захід другому фігуранту справи - заступнику директора з виробництва.

Судове засідання провели у закритому режимі. На цьому наполягали і прокурори, і адвокати підозрюваного через загрозу витоку секретної інформації