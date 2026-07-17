Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
ГоловнаСуспільствоВійна
Спецтема
Defense Tech

​Зеленський зустрівся з колишнім радником Федорова «Флешем»

Президент запевнив, що домовилися «максимально співпрацювати».

​Зеленський зустрівся з колишнім радником Федорова «Флешем»
Сергій Безкрестнов
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм Бескрестновим, який раніше був радником ексглави Міноборони Михайла Федорова.

За словами президента, вони «дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони». 

«Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію. Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо. Домовились із Сергієм максимально співпрацювати», - заявив Зеленський.

  • Безкрестнов став радником Федорова з технологічних напрямів оборони цьогоріч у січні. 
  • За словами Федорова, експертиза "Флеша" - радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. 
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies