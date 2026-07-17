​Зеленський зустрівся з колишнім радником Федорова «Флешем»

Володимир Зеленський провів зустріч із Сергієм Бескрестновим, який раніше був радником ексглави Міноборони Михайла Федорова.

За словами президента, вони «дуже детально обговорили все те, що зараз найбільш актуальне в технологічних складових нашої оборони».

«Саме технологічність рятує життя наших воїнів і повертає цю війну додому – в Росію. Важливо також і завжди вчасно реагувати на військові інновації, які відбуваються із силами й засобами армії агресора, на основі принципу: знаємо деталі, отже, влучно протидіємо. Домовились із Сергієм максимально співпрацювати», - заявив Зеленський.