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Сирський: армія РФ не відмовляється від планів створити "буферну зону" на півночі

Попри втрати російська армія готується до подальших наступальних дій.

Сирський: армія РФ не відмовляється від планів створити "буферну зону" на півночі
фортифікації
Фото: Фейсбук-сторінка Головнокомандувача ЗСУ

Російські війська не відмовилися від намірів захопити нові українські території та створити так звану "буферну зону" на півночі країни. 

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, попри значні втрати, російська армія нарощує виробництво озброєння, готується до подальших наступальних дій на широкому фронті, шукає слабкі місця в українській обороні та намагається проникати у міжпозиційний простір.

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Водночас Сирський зазначив, що у першому півріччі 2026 року Україні вдалося налагодити системну роботу з інженерного облаштування ешелонованої оборони, розвитку антидронового захисту та підготовки населених пунктів до оборони.

Під час наради з питань фортифікацій головнокомандувач заслухав доповіді командувачів угруповань військ, керівництва Державної спеціальної служби транспорту, представників обласних військових адміністрацій та інших відповідальних посадовців щодо темпів будівництва оборонних рубежів, облаштування антидронового захисту та готовності населених пунктів до оборони.

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За результатами обговорення було визначено першочергові завдання та рішення для усунення проблемних питань.

"Наше завдання залишається незмінним – не дати ворогу реалізувати свої загарбницькі плани, утримати ініціативу в обороні та стабілізувати фронт", – наголосив Олександр Сирський.

Він додав, що попереду ще значний обсяг роботи, від якого безпосередньо залежать стійкість української оборони, ефективність бойових дій та життя українських військовослужбовців.

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