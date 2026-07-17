Агенція оборонних закупівель за пів року законтрактувала дрони на понад 333 млрд грн

За перше півріччя 2026 року Агенція оборонних закупівель законтрактувала безпілотні літальні апарати на 333,6 млрд грн. Про це повідомила пресслужба Агенції.
Найбільшу частку серед закуплених безпілотних систем становлять FPV-дрони.
Закупівлі здійснювалися, зокрема, через державний маркетплейс зброї DOT-Chain Defence, який дозволяє бойовим підрозділам самостійно обирати необхідні засоби за бюджетні кошти. Наразі на платформі представлені понад 1000 зразків безпілотних систем від більш ніж 200 виробників.
В Агенції зазначили, що беруть на себе повний цикл організації закупівель — від укладання контрактів до оплати та контролю логістики. Середній термін доставки безпілотників, які є в наявності через маркетплейс, становить дев'ять днів.
Також у Міноборони нагадали, що з березня 2026 року в Україні запровадили новий підхід до прямих закупівель безпілотників. Потреба у дронах тепер формується на основі даних із поля бою, отриманих із цифрових систем DOT-Chain, «єБали», Brave1 Market, DELTA та Mission Control. На їхній основі формується рейтинг безпілотних систем, після чого Генеральний штаб визначає перелік і кількість БпЛА, які мають бути закуплені.
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За даними Агенції, такий механізм дає змогу закуповувати насамперед ті безпілотники, які вже довели свою ефективність у бойових умовах, а також зменшує вплив людського фактора та корупційні ризики.
Крім того, для окремих категорій безпілотних систем Агенція проводить закриті конкурентні торги на основі тактико-технічних вимог Генерального штабу. Там зазначають, що аналогічний підхід уже продемонстрував ефективність під час закупівель далекобійних 155-мм боєприпасів, де вдалося досягти економії понад 16%.