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У центрі Сум від ударів КАБ пошкоджені бібліотека, галереї та Алея пам’яті

Люди не постраждали. 

У центрі Сум від ударів КАБ пошкоджені бібліотека, галереї та Алея пам’яті
Наслідки російської атаки в Сумах
Фото: Сумська ОВА

У ніч на 17 липня російська армія атакувала центр Сум п’ятьма керованими авіабомбами. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Пошкоджені бібліотека, галереї та Алея пам’яті.

Про це написав начальник ОВА Олег Григоров. 

«Вибуховою хвилею пошкоджені важливі для Сум культурні об’єкти. У приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки вибито майже 40 віконних блоків і зруйновано скляну вхідну групу», – написав він. 

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Пошкоджені і світлини полеглих захисників на Алеї пам’яті в центрі.

Наслідки атаки у Сумах
Фото: Сумська ОВА
Наслідки атаки у Сумах
Наслідки російського удару по Сумах
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російського удару по Сумах

Унаслідок ударів КАБ у місті також пошкоджені сім багатоквартирних будинків, адміністративна будівля, бізнес-центр, автомобіль.

На місцях ударів триває ліквідація наслідків. Працюють рятувальники, правоохоронці, комунальні служби та волонтери. Розгорнуто штаб. 

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