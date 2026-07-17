Люди не постраждали.

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У ніч на 17 липня російська армія атакувала центр Сум п’ятьма керованими авіабомбами. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Пошкоджені бібліотека, галереї та Алея пам’яті.

Про це написав начальник ОВА Олег Григоров.

«Вибуховою хвилею пошкоджені важливі для Сум культурні об’єкти. У приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки вибито майже 40 віконних блоків і зруйновано скляну вхідну групу», – написав він.

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Пошкоджені і світлини полеглих захисників на Алеї пам’яті в центрі.

Фото: Сумська ОВА Наслідки атаки у Сумах

Фото: Сумська ОВА Наслідки російського удару по Сумах

Унаслідок ударів КАБ у місті також пошкоджені сім багатоквартирних будинків, адміністративна будівля, бізнес-центр, автомобіль.

На місцях ударів триває ліквідація наслідків. Працюють рятувальники, правоохоронці, комунальні служби та волонтери. Розгорнуто штаб.