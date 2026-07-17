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Коорштаб разом із МЗС публікуватимуть профілі агентів і посередників, які рекрутують іноземців до армії РФ

Йдеться про випадки, коли людей під приводом цивільної роботи заманюють до росії, вводять в оману щодо справжніх умов служби або використовують шахрайські схеми під час вербування.

На інформаційному ресурсі StopRussianRecruiters.org, створеному Координаційним штабом спільно з Міністерством закордонних справ України, стартувала нова рубрика, у якій публікуватимуть дані осіб, які займаються шахрайським рекрутингом іноземців до армії Росії.

Новий розділ сайту StopRussianRecruiters.org
Фото: Скріншот нового розділу сайту StopRussianRecruiters.org
Новий розділ сайту StopRussianRecruiters.org

Про це повідомили у Координаційному штаб з питань поводження з військовополоненими.

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У розділі Recruiters публікуються профілі агентів і посередників, інформація про яких у відкритих джерелах пов’язується з вербуванням іноземних громадян на службу до збройних сил РФ. Зокрема, йдеться про випадки, коли людей під приводом цивільної роботи заманюють до Росії, вводять в оману щодо справжніх умов служби або використовують шахрайські схеми під час вербування. Навіть ті, хто свідомо погоджується на службу, нерідко стають жертвами обману: не отримують обіцяних виплат або втрачають кошти через дії вербувальників. Жертвами таких схем стають люди з економічно вразливих середовищ по всьому світові, зокрема з африканських країн. 

Зазначається, що міжнародні правозахисні організації, ЗМІ та уряди різних країн дедалі більше уваги приділяють проблемі російського рекрутингу, який використовується для поповнення втрат збройних сил РФ у війні проти України. 

StopRussianRecruiters.org акумулює, систематизує та публікує інформацію, що вже перебуває у відкритому доступі, щоб попередити потенційних жертв, привернути увагу міжнародної спільноти до цієї проблеми та зробити таку інформацію більш доступною. 

Проєкт також закликає постраждалих, їхніх рідних і свідків повідомляти про випадки вербування. Усі звернення опрацьовуються конфіденційно.

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