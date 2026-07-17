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У лікарні померли двоє мешканців Миколаївщини, які постраждали від російських обстрілів

Один чоловік із Очакова, інший – із Новобузької громади. 

У лікарні померли двоє мешканців Миколаївщини, які постраждали від російських обстрілів

У лікарні  померли двоє мешканців Миколаївщини, які постраждали від російських обстрілів. Один чоловік із Очакова, інший – із Новобузької громади. 

Про це повідомили у Миколаївській ОВА. 

Учора та сьогодні вранці в області велась бойова робота, станом на ранок 17 липня пошкоджень не зафіксували, також не повідомляли про постраждалих. 

Загалом, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.

«На жаль, стало відомо, що вчора в лікарні померли 48-річний чоловік, який зазнав поранень унаслідок обстрілу м. Очакова з РСЗВ, та 65-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок атаки БпЛА типу «Shahed» по Новобузькій громаді», – повідомили у ОВА. 

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