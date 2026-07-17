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Росія вбила на Харківщині людину, а поранила – 14

Ворог атакував область дронами різних типів і ракетою.

Росія вбила на Харківщині людину, а поранила – 14
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби у Харківській області російська армія вбила одну людину, і поранила 14. Ворожих ударів зазнали м. Харків і 23 населені пункти.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, у сел. Високий загинув 35-річний чоловік, постраждали жінки 64 і 34 років, чоловіки 36, 39, 35 років.

У сел. Золочів постраждали жінки 71 і 64 років та чоловіки 69 і 65 років, а в Богодухові постраждали чоловіки 21, 18 і 19 років. В Харкові поранений 50-річний чоловік, і у с. Вишневе Старосалтівської громади поранено 74-річну жінку.

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Також медики надали допомогу 29-річній жінці, яка 14 липня зазнала поранень у м. Ізюм, та 32-річному чоловіку, який 12 липня постраждав внаслідок обстрілу в с. Захарівка Вовчанської громади. 

Ворог атакував БпЛА Київський, Індустріальний, Холодногірський райони Харкова і застосовував по області різні види озброєння: 

  • 1 ракета;
  • 3 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 15 БпЛА типу «Молнія»;
  • 9 fpv-дронів;
  • 27 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджено гараж та автомобіль. 

В Богодухівському районі пошкоджено 2 магазини, 5 приватних будинків, автомобіль екстреної медичної допомоги, автомобіль, поштомат у сел. Золочів, електромережі, АЗС, шиномонтаж, склад цивільного підприємства, автобус та магазин в Богодухові, 2 автомобілі у с. Козіївка та с. Максимівка, і приватний будинок у с. Зарябинка, а також 2 приватні будинки та 2 господарчі споруди в с. Одноробівка.  

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (сел. Приколотне), електромережі (с. Гетьманівка), АЗС (с. Огурцівка), господарчі споруди (с. Нова Олександрівка).

У Харківському районі пошкоджено АЗС, автобус (сел. Високий) та приватний будинок (с. Лещенки). 

У Чугуївському районі пошкоджено заклад освіти (с. Гонтарівки), приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Бугаївка), зерносховище, а також горіли поля пшениці у с. Велика Бабка та с. Геївка. 

У Берестинському районі пошкоджено приватний будинок в с. Крутоярівка, і горіло поле з житом в с. Парасковія. 

 Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 175 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 46 128 людей.

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