Розслідування «Слідство.інфо»: брат директора ДБР придбав 143 квартири по 932-1856 доларів за кожну

Станом на зараз Олександр Сухачов не володіє ними.

Журналісти восьми українських ЗМІ опублікували розслідування «Слідство. Інфо», оприлюднення якого цьому медіа заборонив суддя Вовк Печерського райсуду. Текст передав журналіст Максим Савчук, на якого судова заборона не поширюється. У розслідуванні йдеться про придбання братом директора Держбюро розслідувань 143 квартир.

Олександр Сухачов, брат чинного директора ДБР Олексія, протягом 2007-2015 років був фізичною особою-підприємцем у сфері оренди нерухомості. Також він керував і епізодично володів частками в приватних компаніях, працював у службі безпеки залізниці.

В 2018 році, за даними реєстру речових прав на нерухоме майно, Олександр Сухачов став власником 40 % об'єктів у багатоквартирному будинку ЖК «IT-Парк Manufactura» в Харкові на вулиці Юрія Чигирина, 13 від забудовника «Строй Сіті». В 2018-2020 роках він став власником 143 об'єктів у двох харківських житлових комплексах, які згадуються як об'єкти «Строй Сіті».

Реклама

В 2019 році вартість одного квадратного метра в цьому комплексі вказували в середньому на рівні $800. Але Сухачов, відповідно до документів, придбав цілі квартири за вартістю незначно вищою, ніж квадратний метр.

В липні 2018 він уклав дві угоди купівлі-продажу на 30 квартир. Вартість – від 24,6 тисяч до 48,9 тисяч гривень за квартиру, тобто 932-1856 доларів.

«За ці 30 квартир брат на той час заступника начальника департаменту Генпрокуратури Олексія Сухачова сукупно виклав трохи більше ніж мільйон гривень (на той час $39,3 тисячі доларів). За два дні Олександр Сухачов повторив свій успіх і докупив ще 28 квартир, витративши менше ніж 33 тисячі доларів. Ціна найдешевшої становила 26,5 тисячі гривень, найдорожчої – 38,7 тисячі гривень», – йдеться у розслідуванні.

Продавцем була компанія «Парковий-2», яка й звернулася до Печерського райсуду з вимогою заборонити публікацію цього розслідування. На момент покупки квартир у 2018 році це ТОВ належало адвокату Івану Козікову, а тепер пов'язане зі «Строй Сіті».

«Цей зв'язок простежується через Людмилу Рябих – сестру дружини колишнього власника "Строй Сіті", бізнесмена Єгора Масленнікова. Ви могли про нього чути завдяки коштовному "Роллс-Ройсу", який у грудні 2024-го зафіксували журналісти "Української правди" в Монте-Карло. Особисто у Масленнікова Олександр Сухачов докуповував 11 квартир. І так само за символічні гроші», – йдеться у розслідуванні.

Окрім того, за даними реєстру судових рішень, у 2021 році, розслідуючи ймовірну незаконність забудов за повідомленням СБУ, в офісах забудовника співробітники Національної поліції провели обшуки і виявили печатки фірм, які належать або раніше належали безпосередньо Олександру Сухачову, а також фінансову документацію компанії, власником якої він був. Того ж року проти «Строй Сіті» розпочали слідство. Увагу правоохоронців привернули самобуди: забудовник ставив посеред Харкова паркани, приганяв екскаватори та починав будувати житлові комплекси. Серед них були й будинки, в яких Олександр Сухачов потім придбав нерухомість.

В грудні 2022-го заступник генпрокурора доручив розслідування головному слідчому управлінню ДБР. Певний час бюро займалося справою, в якій фігурує компанія, яка, ймовірно, пов'язана із братом їхнього керівника, але зрештою підозру нікому не оголосили, стверджують журналісти.

Власник компанії Єгор Масленніков, як повідомляли журналісти Bihus.Info, переписав старий будівельний бізнес на сестру дружини та відкрив новий – у Дубаї. Після цього провадження щодо самобудів, яке розслідувало ДБР, в серпні минулого року знову опинилося в поліції Чернігівської області, де його закрили. Провадження поновили після того, як люди, про який йдеться в цьому розслідуванні, отримали інформаційні запити від журналістів.

Станом на зараз Олександр Сухачов припинив володіти майже всіма 143 квартирами й офісами. У Державному бюро розслідувань на запит журналістів відповіли, що ані вони, ані їхній директор не володіють інформацією стосовно фактів участі Сухачова Олександра Олександровича в будь-якій господарській діяльності, в тому числі із забудовником «Строй Сіті», набуття ним будь-якої нерухомості.

На питання щодо досудового розслідування дій забудовника у ДБР повідомили, що рішення про закриття провадження не ухвалювали, та підкреслили, що визначати, слідчі яких органів проводять таке розслідування, є компетенцією прокуратури.