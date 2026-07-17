Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
ГоловнаСуспільствоВійна

СБС атакували вночі 12 суден тіньового флоту в Чорному морі (доповнено відео)

З 16 липня бійці вразили 159 суден, що допомагають росіянам заробляти на ведення війни.

СБС атакували вночі 12 суден тіньового флоту в Чорному морі (доповнено відео)
Фото: Мадяр у Facebook

Уночі 17 липня Сили безпілотних систем атакували 12 танкерів тіньового флоту Росії: 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир. Про це повідомив командувач Роберт (Мадяр) Бровді.

Ці танкери перебували в Чорному морі. Загалом з 6 по 17 липня, за період дії операції СБС «МоЛоЧКа», бійці безпілотних систем вразили 159 суден зі складу тіньового флоту ворога. 117 з них – в Азовському морі і 42 – в Чорному. 

«Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн», – прокоментував Бровді.

Реклама

Контекст

СБС протягом кількох тижнів щоночі атакували танкери російського тіньового флоту в Азовському морі. Удари по ворожому флоту проводили також СБУ і ВМС. Більше про це читайте в матеріалі Кирила Данильченка «Полювання на танкери: як знищення комерційних суден РФ руйнує експорт нафти й постачання Криму». 

Свою операцію Сили безпілотних систем назвали «МоЛоЧКа» (Москва ляже через Крим). З 15 липня її розширили на Чорне море. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies