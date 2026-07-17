З 16 липня бійці вразили 159 суден, що допомагають росіянам заробляти на ведення війни.

Уночі 17 липня Сили безпілотних систем атакували 12 танкерів тіньового флоту Росії: 9 суховантажів, 1 танкер, 1 танкер-газовоз та 1 буксир. Про це повідомив командувач Роберт (Мадяр) Бровді.

Ці танкери перебували в Чорному морі. Загалом з 6 по 17 липня, за період дії операції СБС «МоЛоЧКа», бійці безпілотних систем вразили 159 суден зі складу тіньового флоту ворога. 117 з них – в Азовському морі і 42 – в Чорному.

«Ціль: невиліковний параліч логістики нафти, палива, вантажів у обхід санкцій. Кожний самохідний плавзасіб перетворити на дрейфуючу морем баржу, сліпу і глуху; не мета плямами нафти зпаскудити водну акваторію, тому ніяких пробоїн», – прокоментував Бровді.

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Контекст

СБС протягом кількох тижнів щоночі атакували танкери російського тіньового флоту в Азовському морі. Удари по ворожому флоту проводили також СБУ і ВМС. Більше про це читайте в матеріалі Кирила Данильченка «Полювання на танкери: як знищення комерційних суден РФ руйнує експорт нафти й постачання Криму».

Свою операцію Сили безпілотних систем назвали «МоЛоЧКа» (Москва ляже через Крим). З 15 липня її розширили на Чорне море.