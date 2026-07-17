Ворог за добу вбив одного та поранив чотирнадцять мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 530 людей, у тому числі 100 дітей.

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Ворог за минулу добу вбив одного та поранив чотирнадцять мешкаців Донеччини.

Про це повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

“За 16 липня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у (селі. – Ред.) Надія. Ще 14 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 17 липня.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 4 приватні будинки. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 7 приватних будинків, крамницю, авто і сільгосптехніку. У Краматорську поранено 12 людей, пошкоджено підприємство, непрацюючий заклад громадського харчування та автівку; ще 1 людина поранена у Малотаранівці. У Надії Олександрівської громади загинула людина, пошкоджено авто. У Спасько-Михайлівці Новодонецької громади пошкоджено автомобіль. В Андріївці пошкоджено 3 приватні будинки. У Дружківці пошкоджено приватний будинок.