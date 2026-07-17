Росіянам наказали посилити дронові удари по інфраструктурі і транспорту біля фронту та у прикордонні

Українська розвідка попередила, що підрозділи російської окупаційної армії отримали наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та автотранспорту у прифронтових районах і прикордонні.

Як розповіли у ГУР, командування наказало активізувати удари по автозаправних станціях, вантажівках, автобусах і легкових автомобілях.

Виконавцями цих наказів визначені центр перспективних безпілотних систем «Рубікон» та зовнішні пілоти лінійних підрозділів окупаційної армії.

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Для пошуку та ураження цілей планують використовувати керовані в режимі реального часу дрони типу «Молнія-1», «Молнія-2», «Герань-сікер», «Гербера-сікер», «Ланцет», V2U та інші аналогічні безпілотні системи.

«Низький рівень підготовки екіпажів уже призводить до інцидентів, коли в межах кампанії терору проти України росіяни помилково б’ють по своїх. Так, оператори 1427-го мотострілецького полку зс рф через втрату орієнтування навели “молнію-2” на цивільний автомобіль УАЗ “Буханка” в районі населеного пункту глушкове курської області на росії. Дрон не влучив у ціль — здетонував приблизно за 10 метрів від автомобіля», – розповіли розвідці.

Водночас схожі атаки проти власного цивільного населення у прикордонних регіонах РФ нерідко режисують російські спецслужби, щоб їх могла використовувати пропаганда кремля у кампанії з демонізації та дискредитації України.

Ще один такий випадок трапився на Запорізькому напрямку, коли ворожі оператори скоїли дроновий «френдлі фаєр»: помилково уразили пікап з російськими окупантами.

«Так чи інакше, наказ російських вождів посилити дроновий терор у прифронтових областях становить реальну загрозу для цивільного населення України. ГУР МО України закликає громадян бути пильними та реагувати на сигнали повітряної тривоги», – додали розвідники.