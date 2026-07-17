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Директор ЦРУ: середня тривалість життя російського солдата на фронті в Україні становить 20–30 хвилин

Головною причиною є стрімкий розвиток безпілотних технологій.

Директор ЦРУ: середня тривалість життя російського солдата на фронті в Україні становить 20–30 хвилин
російський окупант в об’єктиві українського дрона (ілюстративне фото)
Фото: Exilenova+

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф заявив, що середня тривалість життя російського військового-новобранця після прибуття на поле бою в Україні становить лише 20–30 хвилин.

Про це він сказав під час Саміту з оборони та інновацій у штаті Пенсильванія, пояснивши, що головною причиною є стрімкий розвиток безпілотних технологій, передає DW

За словами Реткліффа, оцінки американської розвідки збігаються з інформацією, яка вже з'являлася у відкритих джерелах. Він зазначив, що виживати на сучасному полі бою стало значно складніше, оскільки безпілотники зі штучним інтелектом перетворилися на спеціалізовані та відносно дешеві засоби ураження.

Глава ЦРУ також наголосив, що швидке впровадження Україною нових технологій стало важливим чинником, який вирівнює співвідношення сил і сповільнює просування російських військ.

Водночас аналітики Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) раніше повідомили, що у 2026 році втрати російської армії зросли до співвідношення приблизно 8:1 порівняно з українськими силами. За їхніми оцінками, понад 90% російських втрат нині пов'язані саме з ударами безпілотників, а не з безпосередніми бойовими зіткненнями.

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