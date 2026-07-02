Співвідношення втрат російської армії до втрат ЗСУ цього року досягло 8:1, повідомив очільник Центру протидії дезінофрмації при РНБО Андрій Коваленко із посиланням на дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
У попередні роки аналітики називали співвідношення 2–3:1.
Від початку повномасштабної війни рф втратила близько 1,4 млн військових убитими, пораненими та зниклими безвісти.
На першому графіку видно рівень зростання втрат, відповідно до років. Якраз з початком активного застосування ударних FPV дронів, бачимо різке зростання шкали втрат ворога. І це буде тільки збільшуватись, зазначив Коваленко.
Він звернув увагу на цікаве порівняння на другому графіку - показник вбитих російських військових з 2022 року у війні з Україною відносно до втрат армії США у всіх війнах з 1945 року до сьогодні.
Американці втратили у понад чотири рази менше людей у війнах за 81 рік, ніж Росія у війні проти України з 2022 року.