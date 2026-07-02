Від початку великої війни РФ втратила близько 1,4 млн військових убитими та пораненими.

Співвідношення втрат російської армії до втрат ЗСУ цього року досягло 8:1, повідомив очільник Центру протидії дезінофрмації при РНБО Андрій Коваленко із посиланням на дослідження Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

У попередні роки аналітики називали співвідношення 2–3:1.

Від початку повномасштабної війни рф втратила близько 1,4 млн військових убитими, пораненими та зниклими безвісти.

Реклама

На першому графіку видно рівень зростання втрат, відповідно до років. Якраз з початком активного застосування ударних FPV дронів, бачимо різке зростання шкали втрат ворога. І це буде тільки збільшуватись, зазначив Коваленко.

Він звернув увагу на цікаве порівняння на другому графіку - показник вбитих російських військових з 2022 року у війні з Україною відносно до втрат армії США у всіх війнах з 1945 року до сьогодні.

Американці втратили у понад чотири рази менше людей у війнах за 81 рік, ніж Росія у війні проти України з 2022 року.