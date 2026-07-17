Глава медслужби “Ульф”: в армії “зацікавились” ветераном, який закликав на протест проти звільнення Федорова

Начальниця медслужби батальйону "Вовки Да Вінчі" зазначила, що наразі в армії ситуація така, що чинні військовослужбовці можуть зазнавати тиску через участь у мирних акціях або публічне висловлення своєї громадянської позиції.

Начальниця медичної служби “Ульф” окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова заявила, що представники Командування Сил безпілотних систем (КСБС) намагалися з'ясувати, у якому підрозділі проходить службу ветеран Дмитро Козятинський, який публічно закликав долучатися до акцій протесту проти звільнення Михайла Федорова з посту міністра оборони.

Про це вона повідомила у Facebook.

За словами Михайлової, до командування батальйону звернулися із "дуже терміновим" проханням повідомити, де служить Козятинський. Водночас, як наголосила військовослужбовиця, ветеран звільнився зі Збройних сил ще рік тому і вже не має стосунку до війська.

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"Дмитро Козятинський — бойовий медик медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі", який звільнився з армії ще рік тому. Тобто до Збройних сил він уже не має жодного стосунку", — написала Михайлова.

Вона зазначила, що чинні військовослужбовці можуть зазнавати тиску через участь у мирних акціях або публічне висловлення своєї громадянської позиції. Михайлова уточнила, що наслідками можуть бути догани, втрата посад чи обмеження кар'єрних перспектив.

“Про що це все. Про те, що сьогодні доганяють військових, які висловлюють свою думку. Які, не дай божє, ще й виходять на мирні акції. Так, навіть у свою законну відпустку. Бо ми ж тут поневолені кріпаки”, — написала Михайлова.

Також військовослужбовиця згадала, що після своєї участі в акції на підтримку НАБУ і САП у Дніпрі особисто не отримала зауважень, однак "увагу" отримало її керівництво.

Михайлова закликала Генеральний штаб та Офіс президента враховувати право військовослужбовців на власну громадянську позицію та наголосила, що українська армія захищає не лише територію, а й свободи громадян.

“Загнати українську армію в мовчазне стійло не вийде. Бо український військовий - це не лише людина у формі. Це насамперед громадянин, який узяв до рук зброю, щоб захистити свободу. І було б дивно, якби, захищаючи свободу для всіх, він сам не мав права на неї”, — написала Михайлова.

Нагадаємо, ветеран Дмитро Козятинський раніше подав до КМДА повідомлення про проведення в Києві акції проти відставки міністра оборони Михайла Федорова.