Міноборони: До експериментального проєкту приватної ППО приєдналася 51 українська компанія

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Вже 51українська компанія приєдналася до експериментального проєкту приватної ППО.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Наразі бойові завдання виконують групи чотирьох підприємств. Вони збили понад 50 російських дронів — ударних Shahed і розвідувальних Zala, зазначили у відомстві.

За інформацією МОУ, загалом бажання долучитися до проєкту висловили 62 підприємства.

«Приватна ППО не працює самостійно. Її групи діють під керівництвом Повітряних сил ЗСУ і є частиною загальної системи протиповітряної оборони країни», - наголосило Міноборони.