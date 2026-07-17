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Російські війська вранці 17 липня та впродовж дня здійснили масовану атаку безпілотниками по виробничих активах Групи "Нафтогаз" у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Про це повідомив т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

За його словами, окупанти застосували дрони різних типів, зокрема реактивні.

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Унаслідок атак на кількох об'єктах виникли пожежі та зафіксовано значні руйнування. Завдяки завчасно вжитим заходам безпеки працівники не постраждали та перебували в укриттях.

"Через загрозу повторних ударів точно оцінити масштаби пошкодження обладнання наразі неможливо. Роботу об'єктів зупинено", – зазначив Федоренко.

Він наголосив, що Росія системно атакує нафтогазову інфраструктуру України, намагаючись знищити видобуток газу, ускладнити підготовку до опалювального сезону та створити проблеми із проходженням зими.

За словами керівника компанії, серед головних завдань «Нафтогазу» наразі залишаються забезпечення необхідних запасів газу, оперативне відновлення пошкоджених об'єктів, реалізація домовленостей із міжнародними партнерами та збереження темпів роботи компанії.