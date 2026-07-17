У межах програми також створять спеціальний механізм, завдяки якому зброя чи технології, розроблені в її рамках, одразу стануть доступними для ЗСУ

До нової інвестиційної програми оборонних інновацій (AGILE) Європейського союзу на €115 мільйонів залучать Україну. Про це повідомляє видання Бабель з посиланням на власні джерела у Європарламенті.

Відомо, що це передбачено на основі Угоди про асоціацію з ЄС і за участь Київ не сплачуватиме жодних внесків.

“У межах програми також створять спеціальний механізм RAZOM (Rapid AGILE-to-ZSU Onboarding Mechanism). Завдяки йому будь-яка зброя чи технологія, яку профінансують у межах AGILE і сертифікує Єврокомісія, одразу стане доступною для ЗСУ. Закупівлі для ЗСУ фінансуватимуть коштом кредиту ЄС на €60 мільярдів”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Зазначено, що програма AGILE орієнтована на малий і середній бізнес, зокрема на стартапи та компанії, які масштабуються. Серед пріоритетних напрямків – штучний інтелект, дрони, робототехніка, квантові технології та кібербезпека.

Також відомо, що Євросоюз може покривати до 100% прийнятних витрат на проєкти.Скорочений термін ухвалення грантів – чотири місяці замість року. А готові технології потраплятимуть до Сил оборони впродовж 1-3 років, зазначає медіа, посилаючись на документ угоди, яку ще мають формально схвалити Рада ЄС та Європарламент..

В процесі роботи розробники матимуть доступ до випробувальних полігонів, сертифікації та ресурсів великих оборонних замовників.

Програму AGILE Єврокомісія анонсувала у березні цього року.

“Війна Росії проти України показала, що успіх на полі бою тепер залежить від коротких інноваційних циклів; здатності розробляти, тестувати, впроваджувати нові технології та економічно ефективні рішення за тижні або місяці, а не роки. AGILE розроблена для стартапів і новаторів, які рухаються з високою швидкістю”, – йдеться в повідомленні.

Програма має запрацювати з початку 2027 року.