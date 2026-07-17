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Російський дрон атакував рятувальників на Запоріжжі, є поранений

Унаслідок атаки один із рятувальників дістав осколкові поранення.

Російський дрон атакував рятувальників на Запоріжжі, є поранений
Російський дрон атакував рятувальників на Запоріжжі
Фото: ДСНС України

Російські війська атакували безпілотником рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області. Внаслідок повторного удару поранення отримав рятувальник.

Про це повідомили у ДСНС України.

Пожежа виникла внаслідок російського обстрілу. Поки рятувальники гасили займання, окупанти завдали повторного удару дроном по місцю проведення робіт.

Унаслідок атаки один із рятувальників дістав осколкові поранення. Його госпіталізували, він перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.

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