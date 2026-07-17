Російський дрон атакував рятувальників на Запоріжжі, є поранений

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Російські війська атакували безпілотником рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області. Внаслідок повторного удару поранення отримав рятувальник.

Про це повідомили у ДСНС України.

Пожежа виникла внаслідок російського обстрілу. Поки рятувальники гасили займання, окупанти завдали повторного удару дроном по місцю проведення робіт.

Унаслідок атаки один із рятувальників дістав осколкові поранення. Його госпіталізували, він перебуває під наглядом медиків та отримує необхідну допомогу.