Там запевнили, що загалом таких заборон не немає.

Генштаб спростував існування розпорядження про заборону військовослужбовцям будь-яких публічних виступів, інтерв'ю і заяв. У дописі на сторінці ГШ у Facebook заявили, що жодних таких документів ні головнокомандувача, ні Генштабу, не існує.

Розповсюджуваний в медіа та соцмережах уривок взято з документу, що стосувався винятково поширення інформації про зміни оперативної обстановки в районах бойових дій у медіа, на офіційних сторінках у соцмережах тощо. Подібні розпорядження видають для забезпечення належного виконання вимог наказів та уточнення окремих аспектів щодо комунікаційної діяльності.

«Йдеться насамперед про безпеку застосування військ (сил) та інформаційну безпеку. Заборон військовослужбовцям на взаємодію з медіа, публічні виступи, інтерв’ю чи заяви у розпорядженні не містилося», – йдеться у повідомленні.

Генштаб нагадав, що Збройні Сили керуються відповідними нормативно-правовими актами. У питаннях взаємодії з медіа є основні документи:

наказ Міністерства оборони України від 20.12.2023 №763 (зі змінами) “Про додаткові заходи з виконання завдань державної інформаційної політики у сфері оборони в особливий період та в умовах надзвичайного або воєнного стану”;

наказ Головнокомандувача ЗСУ від 03.03.2022 року №73 (зі змінами) “Про організацію взаємодії між Збройними Силами України, іншими складовими сил оборони та представниками медіа на час дії правового режиму воєнного стану”.

Контекст

У соцмережах поширили уривок документу, що забороняв військовим коментарі та інтерв'ю без погодження. Це відбулося на тлі мітингів, серед вимог яких – оновлення керівництва Збройних Сил.