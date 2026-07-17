Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: поранені двоє дітей та чоловік

Вибухові поранення отримав 8-річний хлопчик. Ще одна постраждала – 16-річна дівчина, яка зазнала поранень уламками скла.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські війська завдали авіаудару по Ізюму на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких двоє дітей.

Ворог вдарив безпілотником по багатоповерхівці в Ізюмі, 26 червня 2026

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