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Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: поранені двоє дітей та чоловік

Серед постраждалих 8-річний хлопчик та 16-річна дівчина.

Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: поранені двоє дітей та чоловік
Ворог вдарив безпілотником по багатоповерхівці в Ізюмі, 26 червня 2026
Фото: ДСНС

Російські війська завдали авіаудару по Ізюму на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких двоє дітей. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вибухові поранення отримав 8-річний хлопчик. Ще одна постраждала – 16-річна дівчина, яка зазнала поранень уламками скла.

Також поранення склом отримав 40-річний чоловік.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

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