Росіяни вдарили КАБом по Ізюму: поранені двоє дітей та чоловік

Російські війська завдали авіаудару по Ізюму на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких двоє дітей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вибухові поранення отримав 8-річний хлопчик. Ще одна постраждала – 16-річна дівчина, яка зазнала поранень уламками скла.
Також поранення склом отримав 40-річний чоловік.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
- З самого ранку 17 липня Росія проводить масовану атаку дронами на один з об’єктів газовидобутку Групи Нафтогаз на Харківщині.