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У Росії до 19 років колонії засудили ще одного полоненого "азовця"

У травні 2022 року військовий разом з іншими українськими захисниками "Азовсталі" потрапив у російський полон.

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону РФ засудив до 19 років колонії суворого режиму українського військовополоненого, бійця полку "Азов" Дмитра Житника. Про це повідомляє "Медіазона".

34-річного українця визнали винним за статтями про нібито участь у "терористичній спільноті" та "проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Саме такі обвинувачення російська сторона систематично висуває військовослужбовцям полку "Азов".

За версією російського слідства, Житник приєднався до "Азову" восени 2017 року та пройшов підготовку у навчальному центрі на Львівщині.

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До потрапляння в полон Дмитро Житник служив у званні прапорщика на посаді старшого інструктора.

У травні 2022 року він разом з іншими українськими захисниками, які обороняли завод "Азовсталь" у Маріуполі, потрапив у російський полон після виходу з території підприємства.

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