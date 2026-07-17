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Олексій Соболев приєднається до економічного напрямку роботу в Офісі Президента

Раніше він очолював Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Олексій Соболев приєднається до економічного напрямку роботу в Офісі Президента
Олексій Соболев, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України
Фото: Зоряна Стельмах

Олексій Соболев приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента. 

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

"Разом із Кирилом Будановим визначили необхідні завдання. Ключове – на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами", - заявив Зеленський. 

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За словами Президента, досвід Соболева дозволяє брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з урядом і парламентарями.

Олексій Дмитрович Соболев 

Ексміністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

В січні 2023 року був призначений на посаду заступника Міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

З липня 2024 року — Перший заступник Міністра економіки України.

З 17 липня 2025 року до 17 липня 2026 року - Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.

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