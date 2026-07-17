Люди вимагають повернення ексміністра оборони на посаду.

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Фото: Зоряна Стельмах мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

У Києві біля театру імені Івана Франка вже другий день триває мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

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На площі перебувають близько 3 тисяч людей. Учасники скандують гасла та тримають плакати на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.

В Києві біля театру імені Івана Франка вже два дні триває мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Відео: Зоряна Стельмах pic.twitter.com/7Pvc8G2bGO — LB.ua (@lb_ua) July 17, 2026

Фото: Зоряна Стельмах мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

Фото: Зоряна Стельмах мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

Фото: Зоряна Стельмах мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

Фото: Зоряна Стельмах мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

Фото: Зоряна Стельмах мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

Фото: Зоряна Стельмах мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

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Фото: Зоряна Стельмах мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

Фото: Зоряна Стельмах мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

Фото: Зоряна Стельмах мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

Контекст

12 липня Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися. Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні.

Ще вдень 15 липня президент повідомив, що не вирішив, чи висуватиме Федорова кандидатом ще раз. Він сказав, що ввечері має провести зустріч із ним та керівництвом армії, а потім – з фракцією СН.

За результатами зустрічі Федоров покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав конфлікт Федорова з армією причиною його відставки.

Зеленський доручив в.о. голови СБУ Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Президент також проситиме парламентарів підтримати його кандидатуру на посаді міністра.