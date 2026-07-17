Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаСуспільствоПодії

В Києві другий день поспіль мітингують проти відставки Михайла Федорова

Люди вимагають повернення ексміністра оборони на посаду.

мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

У Києві біля театру імені Івана Франка вже другий день триває мітинг проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Реклама

На площі перебувають близько 3 тисяч людей. Учасники скандують гасла та тримають плакати на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова.

мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

Реклама

мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві
Фото: Зоряна Стельмах
мітинг проти відставки Михайла Федорова на площі Франка в Києві

Контекст

12 липня Володимир Зеленський повідомив про несподіване рішення оновити уряд. Він сказав, що запропонував прем'єрці Юлії Свириденко нову посаду, пов'язану з одним з ключових партнерів. Того ж дня джерела LB повідомили, що міністру оборони Михайлу Федорову в оновленому Кабміні місця може не знайтися. Федоров став міністром оборони сім місяців тому, в січні. 

Ще вдень 15 липня президент повідомив, що не вирішив, чи висуватиме Федорова кандидатом ще раз. Він сказав, що ввечері має провести зустріч із ним та керівництвом армії, а потім – з фракцією СН.

За результатами зустрічі Федоров покидає посаду. Джерела LB у фракції розповіли, що президент назвав конфлікт Федорова з армією причиною його відставки. 

Зеленський доручив в.о. голови СБУ Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони. Президент також проситиме парламентарів підтримати його кандидатуру на посаді міністра.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies