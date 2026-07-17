Генштаб: 229 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку. Там зафіксовано 34 ворожі атаки.

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Від початку доби 17 липня на фронті відбулося 229 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Противник завдав 68 авіаційних ударів, скинув 175 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6231 дрон-камікадзе та здійснив 2225 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.

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На Північно-Слобожанському та Курському напрямках Сили оборони успішно відбили дві атаки противника. Також окупанти здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один — із реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів біля Вільчі, Козачої Лопані, Лиману, Ізбицького та Синельникового. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку населеного пункту Шийківка.

Шістнадцять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Новоселівка, Дробишеве, Лиман, Озерне та Ямпіль.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників іти вперед поблизу Кривої Луки, Закітного, Рай-Олександрівки та Різниківки.

Шість ворожих штурмів зафіксовано на Краматорському напрямку в районах Малинівки та Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру; ще одне боєзіткнення триває.

Усього 34 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Софіївка, Торецьке, Білицьке, Новий Донбас, Білозерське, Шевченко, Гришине, Мирне, Василівка, Сергіївка, Удачне та Молодецьке. Два боєзіткнення тривають.

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За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 50 окупантів та 11 — поранено; знищено одну артилерійську систему, дві одиниці автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки та один пункт управління безпілотних літальних апаратів ворога. Пошкоджено одну артилерійську систему та одну одиницю автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 275 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Березового.

Двадцять дві атаки окупантів зафіксовано на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Косівцеве, Верхня Терса, Цвіткове, Гірке, Оленокостянтинівка, Воздвижівка та Чарівне. Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки противника в районах Новоандріївки та Приморського.

Штурмових дій противника не зафіксовано на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.