Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Росіяни атакували Київ балістикою (оновлено)
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Канада запросила Україну стати державою-засновницею нового оборонного банку
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Тепер можна подивитися, в яких медзакладах України безоплатно проводять КТ або МРТ – НСЗУ запустила новий дашборд
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
​Антон Петрівський: «Сказали порушникам зібратися докупи на певну годину і провели з ними бесіду. Після цього вони перепросили»
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала Чернігівщину дронами: горіли пшеничне поле, будинки та вантажівка

Загиблих та постраждалих немає.

РФ атакувала Чернігівщину дронами: горіли пшеничне поле, будинки та вантажівка
На Чернігівщині горіли 2 га пшеничного поля
Фото: ДСНС України

Протягом минулої доби рятувальники ліквідовували наслідки російських атак у кількох районах Чернігівської області. Ворожі безпілотники спричинили пожежі на сільськогосподарських угіддях та у житловому секторі.

Як повідомили у ДСНС області, у Чернігівському районі внаслідок влучань дронів загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та не допустили повного знищення врожаю.

Через ворожі удари спалахнули вантажний автомобіль та господарська будівля на території приватного домоволодіння.

У Новгород-Сіверському районі російські безпілотники атакували два населені пункти. Внаслідок ударів виникли пожежі у житловому секторі. Рятувальникам вдалося швидко загасити вогонь і не допустити його поширення на сусідні будівлі.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies