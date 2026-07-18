РФ атакувала Чернігівщину дронами: горіли пшеничне поле, будинки та вантажівка

Загиблих та постраждалих немає.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом минулої доби рятувальники ліквідовували наслідки російських атак у кількох районах Чернігівської області. Ворожі безпілотники спричинили пожежі на сільськогосподарських угіддях та у житловому секторі.

Як повідомили у ДСНС області, у Чернігівському районі внаслідок влучань дронів загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та не допустили повного знищення врожаю.

Через ворожі удари спалахнули вантажний автомобіль та господарська будівля на території приватного домоволодіння.

У Новгород-Сіверському районі російські безпілотники атакували два населені пункти. Внаслідок ударів виникли пожежі у житловому секторі. Рятувальникам вдалося швидко загасити вогонь і не допустити його поширення на сусідні будівлі.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.