РФ атакувала Чернігівщину дронами: горіли пшеничне поле, будинки та вантажівка

Протягом минулої доби рятувальники ліквідовували наслідки російських атак у кількох районах Чернігівської області. Ворожі безпілотники спричинили пожежі на сільськогосподарських угіддях та у житловому секторі.
Як повідомили у ДСНС області, у Чернігівському районі внаслідок влучань дронів загорілося пшеничне поле площею 2 гектари. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу та не допустили повного знищення врожаю.
Через ворожі удари спалахнули вантажний автомобіль та господарська будівля на території приватного домоволодіння.
У Новгород-Сіверському районі російські безпілотники атакували два населені пункти. Внаслідок ударів виникли пожежі у житловому секторі. Рятувальникам вдалося швидко загасити вогонь і не допустити його поширення на сусідні будівлі.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.