Сили безпілотних систем за ніч уразили ще 13 суден тіньового флоту РФ

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 18 липня завдали ударів по 13 суднах так званого тіньового флоту Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, серед уражених суден – вісім суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир та два плавучі крани.

Бровді також підбив підсумки операції "МоЛоЧКа", яка тривала з 6 по 18 липня. За цей період українські сили уразили 172 судна, що входять до складу тіньового флоту РФ. Із них 118 суден були уражені в Азовському морі, ще 54 – у Чорному.

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Головною метою операції є порушення логістики транспортування нафти, пального та інших вантажів, які Росія перевозить в обхід міжнародних санкцій.