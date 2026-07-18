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Сили безпілотних систем за ніч уразили ще 13 суден тіньового флоту РФ

З 6 по 18 липня українські сили уразили 172 судна тіньового флоту РФ.

Сили безпілотних систем за ніч уразили ще 13 суден тіньового флоту РФ
Сили безпілотних систем за ніч уразили ще 13 суден тіньового флоту РФ
Фото: Роберт "Мадяр" Бровді

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 18 липня завдали ударів по 13 суднах так званого тіньового флоту Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, серед уражених суден – вісім суховантажів, один танкер, один танкер-газовоз, один буксир та два плавучі крани.

Бровді також підбив підсумки операції "МоЛоЧКа", яка тривала з 6 по 18 липня. За цей період українські сили уразили 172 судна, що входять до складу тіньового флоту РФ. Із них 118 суден були уражені в Азовському морі, ще 54  у Чорному.

Читайте такожСили безпілотних систем заявили про ураження ще 11 суден тіньового флоту РФ в Азовському та Чорному морях

Головною метою операції є порушення логістики транспортування нафти, пального та інших вантажів, які Росія перевозить в обхід міжнародних санкцій.

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